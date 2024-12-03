ГЛОНАСС станет обязательным для всех воздушных судов РФ до 2026 года
Правительство России постановило, что все пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, обязаны быть оснащены навигационными системами ГЛОНАСС до 1 марта 2026 года. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, навигационное оборудование воздушных судов должно обеспечивать выполнение полетов в соответствии с эксплуатационной документацией. В частности, системы, принимающие и обрабатывающие сигналы, должны поддерживать работу с глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.
Для самолетов Sukhoi Superjet установлено исключение: эти воздушные суда должны быть оснащены ГЛОНАСС до 1 марта 2029 года.
Также до 1 марта 2026 года новые самолеты и дроны должны получить систему связи, поддерживающую двустороннюю радиосвязь с органами воздушного движения и между экипажами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru