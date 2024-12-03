ГЛОНАСС станет обязательным для всех воздушных судов РФ до 2026 года

Правительство России постановило, что все пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, обязаны быть оснащены навигационными системами ГЛОНАСС до 1 марта 2026 года. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, навигационное оборудование воздушных судов должно обеспечивать выполнение полетов в соответствии с эксплуатационной документацией. В частности, системы, принимающие и обрабатывающие сигналы, должны поддерживать работу с глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.

«ГЛОНАСС» запустит сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения по всей РФ

Для самолетов Sukhoi Superjet установлено исключение: эти воздушные суда должны быть оснащены ГЛОНАСС до 1 марта 2029 года.

Также до 1 марта 2026 года новые самолеты и дроны должны получить систему связи, поддерживающую двустороннюю радиосвязь с органами воздушного движения и между экипажами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоСамолетыГлонасс

Горячие новости

Все новости

партнеры