ГЛОНАСС станет обязательным для всех воздушных судов РФ до 2026 года

Правительство России постановило, что все пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, обязаны быть оснащены навигационными системами ГЛОНАСС до 1 марта 2026 года. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, навигационное оборудование воздушных судов должно обеспечивать выполнение полетов в соответствии с эксплуатационной документацией. В частности, системы, принимающие и обрабатывающие сигналы, должны поддерживать работу с глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.