Глава «Роскосмоса»: Запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» была отменена из-за просадки напряжения химического источника тока. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

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По его словам, нештатная ситуация произошла на завершающем этапе предпусковой подготовки, в результате «вся процедура была прервана».

«Причина выявлена... просадка напряжения химического источника тока», - уточнил он.

Ранее в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» отменили из-за того, что двигатели не включились в расчётное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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