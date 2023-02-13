Глава «Роскосмоса»: причиной разгерметизации «Союза МС-22» стало внешнее воздействие

Внешнее воздействие стало причиной разгерметизации корабля «Союз МС-22», сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Заявление опубликовано в телеграм-канале госкорпорации.

В «Роскосмосе» раскрыли возможную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»

Борисов прокомментировал снимки повреждения обшивки корабля. Наличие отверстия говорит о внешнем воздействии на «Союз МС-22», заявил он.

Инцидент привел к нарушению системы терморегулирования, отметил глава госкорпорации.

Также он сообщил, что по делу «Прогресса МС-21» работает специальная комиссия. Экипаж корабля находится в безопасности, подчеркнул Борисов.

Запуск космического корабля «Союз МС-23» отложен до первой декады марта, заявил ранее Борисов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космический КорабльРоскосмос
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