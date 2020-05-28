Глава Роскосмоса объявил о разработке ядерного буксира

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы "Соловьев LIVE" сообщил о ведущейся работе по созданию космического буксира, который сможет доставлять грузы в пределах всей Солнечной системы. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Рогозина, данная область крайне перспективна, так как буксир будет снабжен ядерным реактором, позволяющим транспортировать грузы даже в отдаленные точки Солнечной системы. Глава ведомства отметил, что в ядерной энергетике ведутся значительные разработки, однако это не становится достоянием широкой общественности. Рогозин также назвал разработку уникальной и безальтернативной и отметил, что в ней задействованы Центр Келдыша и конструкторское бюро "Арсенал" в Петербурге.

Запуск буксира с ядерным реактором мегаваттного класса запланирован на 2030 год. Агентство отмечает, что информация об этом проекте была обнародована на Академических чтениях по космонавтике в январе этого года.

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Фото: roscosmos.ru
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