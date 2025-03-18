Глава РФПИ анонсировал переговоры с Маском по сотрудничеству в космосе

Идея по поводу совместной работы с главой SpaceX Илоном Маском касается не только Марса. Как сообщает РИА Новости, об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

По его словам, очень мощные компетенции в Роскосмосе и Росатоме «могли бы помочь в том числе в полёте на Марс», сделав миссию более безопасной и эффективной.

«Я думаю, что безусловно, что... обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время», - заключил он.

Ранее Дмитриев заявил, что предложил Маску направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МарсСотрудничествоКосмосИлон Маск

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