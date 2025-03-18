Глава РФПИ анонсировал переговоры с Маском по сотрудничеству в космосе

По его словам, очень мощные компетенции в Роскосмосе и Росатоме «могли бы помочь в том числе в полёте на Марс», сделав миссию более безопасной и эффективной.

«Я думаю, что безусловно, что... обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время», - заключил он.

Ранее Дмитриев заявил, что предложил Маску направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году, сообщает RT.

