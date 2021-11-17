Глава NASA указал Рогозину на сохранение опасноcти для МКС

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что сообщил гендиректору «Роскосмоса» о сохранении опасности для Международной космической станции (МКС) после испытаний РФ противоспутниковый системы.

«Говорил с гендиректором Роскосмоса Рогозиным, выразив тревогу по поводу опасности, которая продолжает сохранятся для экипажа МКС», - написал Нельсон в Twitter.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия успешно испытала противоспутниковую систему, поразив спутник «Целина-Д». Аппарат находился на орбите с 1982 года. В Госдепартаменте США назвали испытание «безрассудным» и подчеркнули, что обломки спутника сейчас могут угрожать космонавтам всех стран, которые находятся на МКС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосРоскосмосДмитрий Рогозин
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