Глава NASA указал Рогозину на сохранение опасноcти для МКС

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия успешно испытала противоспутниковую систему, поразив спутник «Целина-Д». Аппарат находился на орбите с 1982 года. В Госдепартаменте США назвали испытание «безрассудным» и подчеркнули, что обломки спутника сейчас могут угрожать космонавтам всех стран, которые находятся на МКС.

