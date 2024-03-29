Глава Минтранса Савельев заявил о необходимости ремонта половины аэродромов в РФ

Так, 250 млрд рублей из федерального бюджета будут выделены на ремонт 75 аэропортов в ближайшее время.

Минтранс прорабатывает новую схему финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025–2030 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, для финансирования малых аэродромов планируют создать специальный фонд, который будет пополняться сборами от Росавиации — «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), провайдера аэронавигационного обслуживания в России. Новый сбор для ГК по ОрВД или увеличение уже существующего тарифа за аэронавигацию для авиакомпаний ежегодно будет приносить в фонд до 10 миллиардов рублей. По прогнозам ведомства, это увеличит стоимость авиабилетов не более чем на 50 рублей на одного пассажира, передает «Радиоточка НСН».

