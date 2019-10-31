Герой России: «Роскосмос» не в первый раз «ужимает» нас ради американцев
В эфире НСН российский космонавт, Герой России Павел Виноградов рассказал, что ради денег «Роскосмос» готов жертвовать своей космической программой.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что число российских космонавтов в экипаже МКС будет сокращено, чтобы предоставить места американским астронавтам. Ради этого, добавил Рогозин, госкорпорация готова пожертвовать частью научной программы, пишет РИА Новости.
Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН заявил, что ничего хорошего в этом решение нет, но космонавты протестовать не станут.
«Безусловно, для тех, кто собирается лететь, это очень плохо. Я вообще не очень понимаю заявление Рогозина. Американцы готовят свои корабли новые, так что высаживать наших ребят [ради американских астронавтов] неправильно. Не знаю насчет всплесков недовольств. У нас в основном космонавты– люди военные. Приказано, значит, будем делать. Приказы не обсуждаются», - заявил космонавт.
При этом он отметил, что подобные ситуации, когда вместо российского космонавта летели представители других государства, уже были.
«К сожалению, это не впервые. Мы занимаемся извозом американцев уже 25 лет. И таких случаев было достаточно много. Посмотрите на составы экипажей, когда у нас летало по одному россиянину и американцы, японцы… Видимо, мы такие добрые. Кроме зарабатывания "Роскосмосом" десятков миллионов долларов никаких плюсов в этом нет», - подытожил он.
По словам Рогозина, решение «ужать» экипажи было принято в связи с тем, что NASA не успевает «обкатать» в намеченные сроки собственные космические корабли для доставки астронавтов в космос.
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