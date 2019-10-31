Герой России: «Роскосмос» не в первый раз «ужимает» нас ради американцев

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что число российских космонавтов в экипаже МКС будет сокращено, чтобы предоставить места американским астронавтам. Ради этого, добавил Рогозин, госкорпорация готова пожертвовать частью научной программы, пишет РИА Новости.

Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН заявил, что ничего хорошего в этом решение нет, но космонавты протестовать не станут.

«Безусловно, для тех, кто собирается лететь, это очень плохо. Я вообще не очень понимаю заявление Рогозина. Американцы готовят свои корабли новые, так что высаживать наших ребят [ради американских астронавтов] неправильно. Не знаю насчет всплесков недовольств. У нас в основном космонавты– люди военные. Приказано, значит, будем делать. Приказы не обсуждаются», - заявил космонавт.