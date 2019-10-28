Космонавт Рязанский рассказал о плюсах и минусах американских скафандров
Сергей Рязанский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Сегодня отмечается международный день бабушек и дедушек
Сегодня отмечается международный день бабушек и дедушек. Впервые его отметили в Нидерландах в 2009 году по инициативе Цветочного бюро Голландии, а потом идею подхватили ещё около 30 стран.
Сергей Рязанский: «Скажу честно: я очень признателен своим бабушкам и дедушкам, которых, к сожалению, в живых уже нет, за ту теплоту и мудрость, которые они передавали. Давайте беречь наших дедушек и бабушек, давайте им помогать, и в ответ, я уверен, вы получите теплоту, душевность и мудрость», - отметил Сергей Рязанский, общаясь с НСН.
Российским космонавтам в 2020 году может представиться возможность поработать в американских скафандрах
Российские космонавты Николай Тихонов и Анатолий Иванишин в 2020 году могут стать первыми за 13 лет россиянами, которым может представиться возможность поработать в открытом космосе в американских скафандрах.
Сергей Рязанский: «Я очень рад за своих коллег: с точки зрения профессионалов, очень интересно и поработать на технике наших коллег и полетать на их кораблях, и, разумеется, опробовать скафандр. Скажу честно, американский скафандр, по сравнению с российским, более удобен в работе, потому, что в них меньше давление, но менее удобен в надевании и обслуживании. В общем, у каждого есть свои плюсы и минусы. И сравнить их можно, только поработав в каждом из них», - рассказал он НСН.
Турция, Италия и Польша стали самыми популярными туристическими направлениями у россиян
Турция, Италия и Польша стали минувшим летом самыми популярными туристическими направлениями у россиян, показало исследование картографического сервиса. С пятого на четвертое место поднялась Испания, там чаще всего едут в Каталонию.
Сергей Рязанский: «Действительно, все эти маршруты любимы нами, популярны. Но мне, как человеку, который видел нашу планету сверху, хочется всех призвать путешествовать в непопулярные места. Таким образом вы откроете для себя совершенно другую Землю. Я сам путешествую достаточно много и очень люблю разнообразие, которое может предоставить нам наш удивительный мир»,- признался он в эфире с НСН.
Движение за сокращение потребления может привести к ужасным последствиям
Движение за сокращение потребления может привести к ужасным последствиям. Об этом заявил генеральный директор бренда одежды H&M Карл-Йохан Петерсон, который подчеркнул, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды следует экологическими инновациями, а не запретами.
Сергей Рязанский: «Я абсолютно согласен. В этом году я путешествовал по Индонезии и удивился количеству мусора на пляжах и в лесах. Действительно, нам требуются экологические инновации, и, пожалуй, это гораздо важней, чем пытаться сократить количество пластиковых пакетов и условных пластиковых тарелочек, потому, что все равно они будут попадать в окружающую среду», - заявил Сергей Рязанский в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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