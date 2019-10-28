Космонавт Рязанский рассказал о плюсах и минусах американских скафандров

Сергей Рязанский: «Я очень рад за своих коллег: с точки зрения профессионалов, очень интересно и поработать на технике наших коллег и полетать на их кораблях, и, разумеется, опробовать скафандр. Скажу честно, американский скафандр, по сравнению с российским, более удобен в работе, потому, что в них меньше давление, но менее удобен в надевании и обслуживании. В общем, у каждого есть свои плюсы и минусы. И сравнить их можно, только поработав в каждом из них», - рассказал он НСН.

