Герой России рассказал об испытаниях самолетов в советское время

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана. Инженеры получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости, уточнили в корпорации «МиГ». Систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы.

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН с энтузиазмом воспринял предстоящий прорыв в самолетостроении.