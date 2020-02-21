Герой России рассказал об испытаниях самолетов в советское время

21 февраля 202020:32
Станислав Меркулов

Лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН отметил положительную сторону развития современной авиации.

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана. Инженеры получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости, уточнили в корпорации «МиГ». Систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы.

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН с энтузиазмом воспринял предстоящий прорыв в самолетостроении.

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«Вооруженные силы России должны расти, обогащаться, все правильно. А мы это делали еще в 80-х годах на «Буране». Только сейчас этим уже серийно начнут заниматься. Летали в Минеральные воды, в Санкт-Петербург, искали, где погода никому летать не позволяет, полный туман, например, и тогда мы летали. Это все было в Советском Союзе», - напомнил он.

Новая разработка включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Преимущества системы уже подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авиация