Finnair в январе возобновит полёты в Россию

Согласно опубликованному расписанию, полеты возобновятся с 28 января. На эту дату намечен первый рейс в Санкт-Петербург. В этот же день запланирован обратный рейс в Хельсинки. Информация о полетах опубликована также на сайте петербургского аэропорта Пулково.

Finnair приостановила авиасообщение с Россией в марте из-за пандемии коронавируса.

Между тем, первый случай обнаружения «британского» штамма коронавируса был зафиксирован в финском регионе Кюменлааксо. Зараженный приехал в Финляндию из Великобритании, сообщает телеканал «360».

