Finnair в январе возобновит полёты в Россию
Авиакомпания Finnair в конце января возобновит полеты в Россию. Об этом сообщается на сайте финского перевозчика.
Согласно опубликованному расписанию, полеты возобновятся с 28 января. На эту дату намечен первый рейс в Санкт-Петербург. В этот же день запланирован обратный рейс в Хельсинки. Информация о полетах опубликована также на сайте петербургского аэропорта Пулково.
Finnair приостановила авиасообщение с Россией в марте из-за пандемии коронавируса.
Между тем, первый случай обнаружения «британского» штамма коронавируса был зафиксирован в финском регионе Кюменлааксо. Зараженный приехал в Финляндию из Великобритании, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Finnair в январе возобновит полёты в Россию
- Суд в Швеции вынес приговор напавшим на блогера из Чечни
- Палестина зарегистрировала вакцину «Спутник V»
- Депутаты Госдумы предложили распространить госзащиту на любых сотрудников МВД и Росгвардии
- Собянин расширил круг москвичей для вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru