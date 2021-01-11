Finnair в январе возобновит полёты в Россию

Авиакомпания Finnair в конце января возобновит полеты в Россию. Об этом сообщается на сайте финского перевозчика.

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Согласно опубликованному расписанию, полеты возобновятся с 28 января. На эту дату намечен первый рейс в Санкт-Петербург. В этот же день запланирован обратный рейс в Хельсинки. Информация о полетах опубликована также на сайте петербургского аэропорта Пулково.

Finnair приостановила авиасообщение с Россией в марте из-за пандемии коронавируса.

Между тем, первый случай обнаружения «британского» штамма коронавируса был зафиксирован в финском регионе Кюменлааксо. Зараженный приехал в Финляндию из Великобритании, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФинляндияАвиасообщение
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