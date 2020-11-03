Россиянин, обвиняемый по делу о крушении MH17, дал показания в нидерландском суде

Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил, что в период катастрофы был занят разведкой и не располагает данными о наличии у ополченцев ЗРК «Бук». Как сообщает РИА Новости, запись показаний Пулатова продемонстрировали на заседаниях суда в Нидерландах по делу о крушении самолёта.

Адвокаты россиянина показали суду две видеозаписи, где Пулатов отвечает на вопросы защиты. Съёмки датированы февралём и 22 октября текущего года.

Обвиняемый рассказал, что вместе со своим подразделением «выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки-Мариновки» на востоке самопровозглашённой Донецкой народной республики. Пулатов отметил, что 16-18 июля 2014 года не принимал участия в транспортировке или охране ЗРК и ему неизвестно, «была ли вообще такая система "Бук" у ополчения».

По словам россиянина, на момент трагедии с малайзийским Boeing было известно об украинской установке «Точка» в районе населённого пункта Петровское и системе «Бук» ВС Украины в районе посёлка Зарощенское.

Обвиняемый отметил, что ему неизвестно расположение зенитно-ракетного комплекса до и во время авиакатастрофы и добавил, что по этому делу «должны быть осуждены реальные преступники».

Суд по делу о крушении Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур начался в 9 марта в Нидерландах. В результате катастрофы, произошедшей 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, находившиеся в самолёте.

Фигуранты дела — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, авиалайнер был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска. Подполковник запаса российских воздушно-десантных войск Олег Пулатов — единственный из обвиняемых, согласившийся на взаимодействие с судом, отмечает URA.RU. Его интересы представляют два голландских правозащитника и один российский адвокат. Остальных фигурантов дела судят в заочном режиме.

