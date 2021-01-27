Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) одобрило эксплуатацию модифицированной версии пассажирских самолётов Boeing 737 MAX, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении агентства говорится, что перед возвращением в небо, следует обновить программное обеспечение авиалайнеров и руководства по эксплуатации, провести необходимое техобслуживание и обучение экипажа.

Исполнительный директор EASA Патрик Кай заявил, что эксплуатация Boeing 737 MAX была одобрена после тщательного анализа, который проводился «при полной независимости от компании-производителя или Федерального управления гражданской авиации», а также «без какого-либо экономического или политического давления».

«Мы настаивали на решениях, которые удовлетворяли бы нашим строгим требованиям безопасности, и провели собственные лётные испытания и работу на симуляторах, не полагаясь на других», - подчеркнул Кай.

В EASA добавили, что продолжат внимательно следить за работой Boeing 737 MAX после возобновления эксплуатации. При этом компания Boeing должна работать над дальнейшим улучшением самолёта в среднесрочной перспективе, для ещё более высокого уровня безопасности.

Полёты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после второй из двух авиакатастроф всего за шесть месяцев, в результате которых в общей сложности погибло 346 человек. Основной причиной трагедий признаны ошибки в программном обеспечении системы MCAS (система повышения маневренных характеристик), которая предназначена для облегчения управления самолётом.

