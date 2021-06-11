Европейское космическое агентство анонсировало миссию к Венере

Орбитальный аппарат EnVision полетит в Венере - второй по удалённости от Солнца и шестой по размеру планете Солнечной системы - в начале 2030 годов, сообщается на сайте агентства. Среди главных задач миссии исследование поверхности Венеры, ее атмосферы, геологического состава, структуры и гравитационного поля. Для этого на орбитальный аппарат разместят эхолоты, спектрометры и радары.

По словам научного директора ESA Гюнтера Хасингера, грядет новая эра в изучении Венеры. Учитывая недавнее анонсирование NASA миссий к этой планете, в следующем десятилетии нас ожидает насыщенная научная программа, заявил Хасингер.

В свою очередь «Роскосмос» выделил более 300 миллионов рублей на первую миссию на Венеру.



