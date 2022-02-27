Еще три страны в Европе закрыли небо для российских самолетов

«Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья», - сообщил представитель Франции.

Аналогичное решение приняла Норвегия.

«Мы проконсультировались с нашими северными странами-соседями, и мы закроем наше воздушное пространство для российских самолетов одновременно с ними» - заявила Норвежскому телеграфному бюро глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в воскресенье.

Правительство Северной Македонии также присоединилось к воздушной блокаде России, сообщает ТАСС.

По данным агентства Reuters, главы МИД стран Евросоюза обсудят запрет на полеты самолетов российских компаний над всей территорией ЕС. На данный момент уже закрыли небо для России Великобритания, Австрия, Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия, Эстония, Ирландия и Нидерланды.

Западные санкции введены на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе. Президент Владимир Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война». Народ и власти Украины, по его словам, хотят мира.





