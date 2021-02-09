Элементы космического корабля «Прогресс МС-15» будут потоплены в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-15", пристыкованный к Международной космической станции (МКС), будет отсоединен и затоплен в Тихом океане во вторник 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Отстыковка начнется в 08:21 по московскому времени, затем корабль 3,4 минуты проведет в автономном полете. Торможение корабля планируется в 11:30. Уже в 12:04, по данным специалистов ЦУП, "Прогресс МС-15" достигнет атмосферы.

В Роскосмосе отмечают, что элементы корабля, которые не сгорят в атмосфере Земли, упадут в несудоходной части Тихого океана. Запуск "Прогресса МС-15" прошел 23 июля 2020 года с 31-й площадки космодрома Байконур. Корабль достиг МКС за рекордные 3 часа 18 минут.

"Прогресс МС" - автоматический грузовой корабль российского производства, созданный для обслуживания орбитальных станций. Он доставляет на МКС топливо, научное оборудование, кислород, воду, еду. С его помощью проводят плановые корректировки орбиты станции.

