Элементы космического корабля «Прогресс МС-15» будут потоплены в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-15", пристыкованный к Международной космической станции (МКС), будет отсоединен и затоплен в Тихом океане во вторник 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Отстыковка начнется в 08:21 по московскому времени, затем корабль 3,4 минуты проведет в автономном полете. Торможение корабля планируется в 11:30. Уже в 12:04, по данным специалистов ЦУП, "Прогресс МС-15" достигнет атмосферы.
В Роскосмосе отмечают, что элементы корабля, которые не сгорят в атмосфере Земли, упадут в несудоходной части Тихого океана. Запуск "Прогресса МС-15" прошел 23 июля 2020 года с 31-й площадки космодрома Байконур. Корабль достиг МКС за рекордные 3 часа 18 минут.
"Прогресс МС" - автоматический грузовой корабль российского производства, созданный для обслуживания орбитальных станций. Он доставляет на МКС топливо, научное оборудование, кислород, воду, еду. С его помощью проводят плановые корректировки орбиты станции.
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