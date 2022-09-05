Эксперт назвал самое безопасное место в самолете

По его словам, речь идет о местах в хвостовом отделе салона лайнера. При аварийной посадке и при чрезвычайном происшествии во время взлета эта часть испытывает наименьшие динамические нагрузки.

Отмечается, что самым безопасным является последний ряд кресел. Прядка заявил, что были случаи, когда крупные самолеты разрушались, а пассажиры, сидевшие в последнем ряду, оставались живы.

При этом наиболее безопасна в этом плане хвостовая часть самолета с узким фюзеляжем.

Напомним, российским авиаперевозчикам предложили взять в лизинг советские самолеты Як-42 и выполнять на них рейсы за рубеж.

