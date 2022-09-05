Эксперт назвал самое безопасное место в самолете
Шансы пассажиров самолета остаться невредимыми при ЧП повышаются, если они сидят на местах, которые меньше всего подвергаются динамическим нагрузкам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на авиационного инженера, конструктора Виктора Прядка.
По его словам, речь идет о местах в хвостовом отделе салона лайнера. При аварийной посадке и при чрезвычайном происшествии во время взлета эта часть испытывает наименьшие динамические нагрузки.
Отмечается, что самым безопасным является последний ряд кресел. Прядка заявил, что были случаи, когда крупные самолеты разрушались, а пассажиры, сидевшие в последнем ряду, оставались живы.
При этом наиболее безопасна в этом плане хвостовая часть самолета с узким фюзеляжем.
Напомним, российским авиаперевозчикам предложили взять в лизинг советские самолеты Як-42 и выполнять на них рейсы за рубеж.
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