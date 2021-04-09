Эксперт: Метеоспутник США и ракета СССР могут столкнуться в космосе
Известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл сообщал в своём Twitter, что над Чукоткой ожидается опасное сближение отработавшей ступени советской ракеты-носителя и неработающего американского военного метеоспутника.
Close approach of two large space junk pieces, 0.5t DMSP 5D F3 and the 1.4t S3M upper stage expected at 1718 UTC, 790 km above the Siberian Arctic. h/t @EU_SST pic.twitter.com/VPGqIBatmR— Jonathan McDowell (@planet4589) April 9, 2021
Речь идёт о второй ступени ракеты «Космос-3М», запущенной в мае 1981 года, и американском аппарате DMSP, который вывели в космос в мае 1978 года. По данным системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), также опубликованным в Twitter, они могут столкнуться 9 апреля в 20.18 по московскому времени на орбите высотой около 800 километров.
Согласно расчётам экспертов, скорее всего объекты разминутся на расстоянии примерно 21 метр, а вероятность столкновения составляет около 20% и если это произойдёт, то на орбите может образоваться более четырёх миллионов обломков, сообщает РИА Новости.
Ранее 9 апреля с 31-й площадки космодрома Байконур был осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-18», который назвали «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории полёта человека в космос. В состав космической миссии вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.
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