Эксперт: Метеоспутник США и ракета СССР могут столкнуться в космосе

Речь идёт о второй ступени ракеты «Космос-3М», запущенной в мае 1981 года, и американском аппарате DMSP, который вывели в космос в мае 1978 года. По данным системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), также опубликованным в Twitter, они могут столкнуться 9 апреля в 20.18 по московскому времени на орбите высотой около 800 километров.

Согласно расчётам экспертов, скорее всего объекты разминутся на расстоянии примерно 21 метр, а вероятность столкновения составляет около 20% и если это произойдёт, то на орбите может образоваться более четырёх миллионов обломков, сообщает РИА Новости.

Ранее 9 апреля с 31-й площадки космодрома Байконур был осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-18», который назвали «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории полёта человека в космос. В состав космической миссии вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

