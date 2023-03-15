Экспериментальный спутник Китая Shiyan-19 выведен на орбиту
Китайское национальное космическое управление осуществило запуск экспериментального спутника Shiyan-19. Аппарат выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Long March-11.
Старт был произведён с космодрома Цзюцюань днём в среду, 15 марта. Спутник собран Шанхайской академией космических технологий.
Основное назначение аппарата - зондирование состояния земельных угодий, городского планирования. Он также будет использоваться для предупреждения о природных катастрофах.
Китай в начале текущего года запустил в космос 14 спутников различного целевого назначения. Как отмечает НСН, к 2030 году КНР планирует высадить своих тайконавтов на Луну.
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