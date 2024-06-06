Экипаж Starliner перешел на МКС
Астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на новейшем корабле Starliner, перешли на Международную космическую станцию (МКС). Процесс стыковки транслируется НАСА в прямом эфире.
После нескольких технических задержек, 5 июня космический корабль Starliner отправился в свой первый пилотируемый полет. Старт и полет прошли без сбоев, и спустя приблизительно 26 часов корабль успешно достиг Международной космической станции (МКС).
В полете принимают опытные астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.
Экипаж Starliner состоит из семи человек — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, передает «Радиоточка НСН».
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