Экипаж «Союз МС-25» вернулся на Землю

Экипаж «Союз МС-25» завершил годовую миссию на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, на Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Отмечается, что это была самая длительная миссия по программе МКС. К моменту посадки россияне провели на орбите планеты более 374 суток. При этом Кононенко, совершивший пятый полёт, стал первым в мире человеком, который суммарно пробыл в космосе более тысячи суток.

Ранее астрономы из Университета Николая Коперника в польском городе Торуне заявили, что обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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