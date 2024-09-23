Экипаж «Союз МС-25» вернулся на Землю

В частности, на Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Отмечается, что это была самая длительная миссия по программе МКС. К моменту посадки россияне провели на орбите планеты более 374 суток. При этом Кононенко, совершивший пятый полёт, стал первым в мире человеком, который суммарно пробыл в космосе более тысячи суток.

Ранее астрономы из Университета Николая Коперника в польском городе Торуне заявили, что обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

