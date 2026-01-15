Экипаж миссии Crew-11 приводнился в Калифорнии

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии, передает NASA.

В NASA решили досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС на Землю

Ранее стало известно, что миссию завершат досрочно из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Корабль отстыковался от Международной космической станции в ночь на 15 января, пишет RT.

На борту вернувшегося на Землю Crew Dragon были американцы Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов. Они работали на МКС с августа 2025 года.

ФОТО: EPA / ТАСС
