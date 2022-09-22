Экипаж корабля «Циолковский» после стыковки перешел на МКС

Экипаж российского пилотируемого корабля «Циолковский» после стыковки перешел на борт МКС, сообщает «РЕН ТВ».

В Роскосмосе допустили продолжение перекрестных полетов на МКС после 2024 года

Речь идет о космонавте Сергее Прокопьеве, Дмитрии Петелине и американце Франциско Рубио. На станции их встретили находящиеся в космосе полгода трое россиян: Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев.

Ракета «Союз» с кораблем «Циолковский» стартовала с космодрома Байконур 21 сентября.

Этот полет стал первым в рамках соглашения между «Роскосмосом» и Американским космическим агентством NASA о перекрестных полетах. Второй пуск, как ожидается, состоится 3 октября на американском корабле Crew Dragon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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