Джефф Безос сообщил дату туристического полета в космос
Компания Blue Origin миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса объявила о предстоящем пилотируемом запуске ракеты New Shepard с туристами на борту, передает BBC News.
Он состоится 20 июля. Как ожидается, пассажирами станут сотрудники компании, однако как минимум одно место будет выставлено на онлайн-аукцион. Blue Origin совершит суборбитальный полет. Пассажиры ракеты будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят темноту космоса и изогнутую перспективу Земли.
В начале мая NASA приняло решение о приостановке действия контракта с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление официального представителя агентства Моники Уитт.
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