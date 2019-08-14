Два Ту-160 совершили перелёт на чукотский аэродром близ границ США

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелёт на чукотский аэродром Анадырь, расположенный вблизи границы с США. Об этом сообщило Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили продолжительный беспосадочный перелёт из пункта дислокации на аэродром Анадырь», — цитирует сообщение ведомства RT.

Отмечается, что перемещение прошло в рамках плановых учений. Оба судна были в воздухе более восьми часов, экипажи преодолели более шести тысяч километров без дозаправки.

Демарш недоверия. Летчик раскрыл цель приближения самолёта НАТО к борту Шойгу

Ранее сообщалось, что истребители НАТО приблизились к борту министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Как прокомментировали инцидент в альянсе, когда борт пролетал вблизи воздушного пространства союзников, это привело к необходимости идентифицировать его. Как раз для этих целей в воздух и были подняты самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования, пояснили в альянсе. Отмечается, что в НАТО не обладали данными о том, кто находится на борту.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
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