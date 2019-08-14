Два Ту-160 совершили перелёт на чукотский аэродром близ границ США

Ранее сообщалось, что истребители НАТО приблизились к борту министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Как прокомментировали инцидент в альянсе, когда борт пролетал вблизи воздушного пространства союзников, это привело к необходимости идентифицировать его. Как раз для этих целей в воздух и были подняты самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования, пояснили в альянсе. Отмечается, что в НАТО не обладали данными о том, кто находится на борту.

