«Два самолета в год»: В отрасли оценили планы Мишустина по наращиванию производства

«Это скользкий момент, ведь возможности есть всегда, но вопрос реализации этих возможностей. Казанское авиационное предприятие не может нарастить значительно производство Ту-214, два самолета в год – текущая планка. В следующем году можно нарастить производство до четырех в год, а если мы говорим о планке в 720 машин в год по примеру западных компаний, то такой возможности нет. Сумма в 42 миллиарда для авиации незначительна. Даже в лучшие годы у нас было 20 машин в год», - рассказал он.

По его словам, производство таких самолетов сегодня – это ручной труд, а массовый выпуск зачастую невыгоден по экономическим соображениям.

«Например, Ту-214 импортозамещен на 90%, 10% - это система пожаротушения, газовые сигнализаторы, такая точечная техника. Ее заменить тоже несложно. Там старые советские двигатели, с этим проблем тоже нет. Это штучное производство, ручной труд, проблема массового производства не решится так просто. В это слабо верится. Самолет отличный, но экономические параметры на первом месте стоят», - заключил он.

Ранее генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор.