«Два самолета в год»: В отрасли оценили планы Мишустина по наращиванию производства
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что сегодня в России не налажено массовое производство самолетов, это «ручной труд».
Два самолета в год – это текущая планка российских предприятий по производству пассажирских самолетов, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости четкого соблюдения сроков производства авиатехники, поручил вице-премьеру Денису Мантурову держать это на контроле. Он поручил снизить зависимость от импортной продукции, отметив, что все возможности для этого у страны есть. Мишустин напомнил, что власти выделили 42 миллиарда рублей на строительство пассажирского самолёта Ту-214. Герасимов отметил, что основная проблема в этом случае не в зависимости от импорта.
«Это скользкий момент, ведь возможности есть всегда, но вопрос реализации этих возможностей. Казанское авиационное предприятие не может нарастить значительно производство Ту-214, два самолета в год – текущая планка. В следующем году можно нарастить производство до четырех в год, а если мы говорим о планке в 720 машин в год по примеру западных компаний, то такой возможности нет. Сумма в 42 миллиарда для авиации незначительна. Даже в лучшие годы у нас было 20 машин в год», - рассказал он.
По его словам, производство таких самолетов сегодня – это ручной труд, а массовый выпуск зачастую невыгоден по экономическим соображениям.
«Например, Ту-214 импортозамещен на 90%, 10% - это система пожаротушения, газовые сигнализаторы, такая точечная техника. Ее заменить тоже несложно. Там старые советские двигатели, с этим проблем тоже нет. Это штучное производство, ручной труд, проблема массового производства не решится так просто. В это слабо верится. Самолет отличный, но экономические параметры на первом месте стоят», - заключил он.
Ранее генеральный директор группы компаний ЭйрТрансс Сергей Мишечкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что на авиационные грузоперевозки повлияли санкции, а также сезонный фактор.
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