Два аппарата «Ионосфера-М» и 53 спутника запустят с космодрома Восточный 5 ноября
Два гелиофизических спутника «Ионосфера-М», а также 53 малых аппарата запустят с космодрома Восточный 5 ноября. Об этом сообщает Роскосмос.
«Запуск аппаратов "Ионосфера-М"... и 53 российских и зарубежных попутных малых спутников — 5 ноября в 02.18.40 мск», — указали в госкорпорации.
Для запуска будет использоваться ракета «Союз». Ее уже собрали на космодроме Восточный, планируется, что вывоз и установка носителя на стартовом комплексе пройдут 2 ноября.
Ранее глава предприятия «Космическая связь» Алексей Волин сообщил, что запуск первого спутника связи «Экспресс-РВ» на высокоэллиптическую орбиту запланирован на 2026 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru