Два аппарата «Ионосфера-М» и 53 спутника запустят с космодрома Восточный 5 ноября

Два гелиофизических спутника «Ионосфера-М», а также 53 малых аппарата запустят с космодрома Восточный 5 ноября. Об этом сообщает Роскосмос.

«Запуск аппаратов "Ионосфера-М"... и 53 российских и зарубежных попутных малых спутников — 5 ноября в 02.18.40 мск», — указали в госкорпорации.

Для запуска будет использоваться ракета «Союз». Ее уже собрали на космодроме Восточный, планируется, что вывоз и установка носителя на стартовом комплексе пройдут 2 ноября.

Ранее глава предприятия «Космическая связь» Алексей Волин сообщил, что запуск первого спутника связи «Экспресс-РВ» на высокоэллиптическую орбиту запланирован на 2026 год.

