«Догоним Маска?» В отрасли усомнились в возможности конкурировать с западными технологиями

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что корпорация планирует привлечь 50 млрд рублей инвестиций под строительство двух заводов по серийному производству спутников, выпустив облигации на срок 15-20 лет. Об этом сообщило издание «Ведомости». По словам главы корпорации, к 2025-2026 годам Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030 году – как минимум по спутнику в день. При этом Борисов признал, что все ведущие предприятия «Роскосмоса» не выполнили запланированные обязательства ни в 2021, ни в 2022 году. Моисеев объяснил нереализованные планы «Роскосмоса» попыткой угнаться за Илоном Маском без понимания того, зачем это нужно.

«Затеи со спутниками — очевидно, отражение того, что делает SpaceX, запустивший уже около 3000 спутников. Если мы будем производить по спутнику в день, то за десять лет догоним Маска, если он остановится. Дело в том, что всех этих вещей не было в Федеральной космической программе, расходы не были предусмотрены. О производстве большого количества спутников говорится давно, но никто не догадался сказать, зачем это нужно. Можно только догадываться, что это попытка сотворить что-то аналогичное тому, что делает SpaceX. Однако формально об этом не сказано, соответствующих документов нет, постановления правительства тоже. Пока эти вещи не станут ясными и понятными, всегда будут возникать подозрения, что это очередная непродуманная операция. Нужна определенная программа, документация, следует уточнить количество и назначение спутников, а потом уже начинать инвестировать», — сказал Моисеев.

Собеседник НСН высоко оценил деловые качества главы «Роскосмоса» Борисова, однако усомнился в том, что он сможет решить проблемы космической отрасли.

«Это хороший военный специалист, без натяжек. Однако сама отрасль находится в очень тяжелом положении, к тому же, сейчас нет возможности закупать комплектующие. Совокупность факторов заставляет в ближайшие годы заниматься не чем-то новым, а как-то удержать уже достигнутое. Если мы обратим внимание на графики, то увидим, что космическая активность спадает. В нынешней ситуации трудно сказать, справится Борисов с задачей или нет», — отметил ученый.

Также Моисеев посетовал на низкую эффективность российских спутников.

«У SpaceX спутники работают и над Африкой, и на Южной Америкой, и над Северной Америкой, и над Европой. Наши же спутники сейчас могут работать только над территорией России. Наши старые спутники работают целенаправленно, на конкретную территорию. Переход на идеи Маска тоже под вопросом, он никак не обсуждался. Спутников у нас сейчас относительно мало, всего 160, а число задач больше. К тому же, часть спутников неэффективна», — добавил он.

В заключение собеседник НСН отметил плохую организацию использования спутников в России.

«Мы бесплатно раздаем информацию со спутников министерствам и ведомствам, а те, кто ее получает, во-первых, не могут предъявить претензии, руководствуясь принципом “Дареному коню в зубы не смотрят”, во-вторых, не могут наладить обратную связь. Допустим, дается фотография со спутника замминистру сельского хозяйства. Чиновнику такой снимок ни о чем не скажет. Например, фермер мог бы сделать какие-то выводы, увидев фотографию своего поля (так это делается во всем мире). А у нас данные бесплатно поступают в министерство. Соответственно, нет обратной связи, нет подпитки хороших направлений. Мы в правительстве пытались разобраться с этим в 2014 году, однако с появлением “Роскосмоса” все эти задачи перебросили на него, а в госкорпорации с такими вопросами не справляются», — подытожил он.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что собирается 12 апреля доказать необходимость создания Российской орбитальной станции главе государства Владимиру Путину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

