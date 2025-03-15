Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию на Марс
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил бизнесмену Илону Маску направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году. Об этом он сообщил в соцсети X.
Дмитриев напомнил, что в текущем году исполняется 50 лет с момента первого международного космического полета в рамках миссии СССР и США «Союз» — «Аполлон».
«Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее Илон Маск заявил, что в 2026 году планирует отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru