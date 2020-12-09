Маршала Шапошникова обвинили в упадке российской авиации

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, что кризис в отрасли вызван развалом СССР и действиями советников президента Ельцина.

Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новейшими двигателями HK-32-02.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что с подачи маршала Шапошникова начался развал отечественного авиастроения.

«Если брать во внимание последнюю пятилетку нашей авиации, то наше главное достижение, если говорить откровенно, в том, что мы ее не потеряли. Если космонавтику нам удалось после развала СССР не развалить, то с авиацией ситуация была гораздо хуже. Недавно умерший маршал Шапошников после развала СССР стал советником президента Ельцина по авиации и к моему большому удивлению вместо сохранения своей авиации, вместо создания какой-то структуры в виде Минавиапрома маршал Шапошников насоветовал Ельцину купить 50 подержанных Боингов. Это стало началом упадка нашего гражданского авиастроения», - констатировал авиаконструктор.

«Достижений - ноль!» Герой России поспорил с британцами о российской авиации

Собеседник НСН добавил, что сейчас отрасль находится в тяжелом положении, когда даже самые обыденные события для мировой авиации наша страна воспринимает как успех и достижения.

«То, что мы сейчас за последние годы подняли на крыло МС-21 и последний экземпляр оснастили отечественными двигателями ПД-14 - это тоже достижение, которое достойно нашей нынешней авиации. Но для мировой авиации - это совершенно рядовое событие. Мы, в конце концов, эксплуатируем Superjet со всеми его проблемами, это тоже достижение. Мы в гражданской авиации упали настолько сильно, что наш первенец Superjet и испытания МС-21 и решение всех санкционных сложностей, возникающих в процессе - это тоже наше достижение», - посетовал он.

Ранее герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении. По его словам, никаких достижений в российской авиации нет! Он объяснил упадок в отечественной авиации действиями министров и чиновников.

Напомним, последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался 8 декабря в возрасте 78 лет от последствий коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Самолет президента РФ
ТЕГИ:КризисВадим ЛукашевичРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры