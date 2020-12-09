Маршала Шапошникова обвинили в упадке российской авиации

Собеседник НСН добавил, что сейчас отрасль находится в тяжелом положении, когда даже самые обыденные события для мировой авиации наша страна воспринимает как успех и достижения.

«То, что мы сейчас за последние годы подняли на крыло МС-21 и последний экземпляр оснастили отечественными двигателями ПД-14 - это тоже достижение, которое достойно нашей нынешней авиации. Но для мировой авиации - это совершенно рядовое событие. Мы, в конце концов, эксплуатируем Superjet со всеми его проблемами, это тоже достижение. Мы в гражданской авиации упали настолько сильно, что наш первенец Superjet и испытания МС-21 и решение всех санкционных сложностей, возникающих в процессе - это тоже наше достижение», - посетовал он.

Ранее герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении. По его словам, никаких достижений в российской авиации нет! Он объяснил упадок в отечественной авиации действиями министров и чиновников.

Напомним, последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался 8 декабря в возрасте 78 лет от последствий коронавирусной инфекции.

