Маршала Шапошникова обвинили в упадке российской авиации
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, что кризис в отрасли вызван развалом СССР и действиями советников президента Ельцина.
Профильный журнал Aviation Week & Space Technology опубликовал список наиболее важных достижений 2020 года, в число которых вошел полет российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новейшими двигателями HK-32-02.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что с подачи маршала Шапошникова начался развал отечественного авиастроения.
«Если брать во внимание последнюю пятилетку нашей авиации, то наше главное достижение, если говорить откровенно, в том, что мы ее не потеряли. Если космонавтику нам удалось после развала СССР не развалить, то с авиацией ситуация была гораздо хуже. Недавно умерший маршал Шапошников после развала СССР стал советником президента Ельцина по авиации и к моему большому удивлению вместо сохранения своей авиации, вместо создания какой-то структуры в виде Минавиапрома маршал Шапошников насоветовал Ельцину купить 50 подержанных Боингов. Это стало началом упадка нашего гражданского авиастроения», - констатировал авиаконструктор.
Собеседник НСН добавил, что сейчас отрасль находится в тяжелом положении, когда даже самые обыденные события для мировой авиации наша страна воспринимает как успех и достижения.
«То, что мы сейчас за последние годы подняли на крыло МС-21 и последний экземпляр оснастили отечественными двигателями ПД-14 - это тоже достижение, которое достойно нашей нынешней авиации. Но для мировой авиации - это совершенно рядовое событие. Мы, в конце концов, эксплуатируем Superjet со всеми его проблемами, это тоже достижение. Мы в гражданской авиации упали настолько сильно, что наш первенец Superjet и испытания МС-21 и решение всех санкционных сложностей, возникающих в процессе - это тоже наше достижение», - посетовал он.
Ранее герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении. По его словам, никаких достижений в российской авиации нет! Он объяснил упадок в отечественной авиации действиями министров и чиновников.
Напомним, последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался 8 декабря в возрасте 78 лет от последствий коронавирусной инфекции.
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