Crew Dragon с россиянином отправится на МКС 12 марта

Госдума одобрила период охлаждения по кредитам для защиты от мошенников Трамп снова заявил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса «достигнут существенный прогресс» США и Великобритания не подписали декларацию об искусственном интеллекте Сайт бренда одежды американского рэпера Канье Уэста перестал работать