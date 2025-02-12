Crew Dragon с россиянином отправится на МКС 12 марта

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию в составе экипажа Crew-10, сообщает NEWS.ru со ссылкой на NASA.

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Запуск планируется на 12 марта. Также на орбиту полетят американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, и представитель Японии Такуя Ониси.

Ранее стало известно, что отстыковка «Прогресса МС-28» от МКС запланирована на 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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