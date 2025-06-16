Cильнейшая за месяц вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка, сообщает RT со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Над Солнцем заметили объект, похожий на птицу, размером больше Земли

Ее предварительный балл составил M8.5. В случае подтверждения выброса массы ожидается прямой удар по Земле, примерно с того же ракурса, с которого пришли выбросы начала месяца, сопровождавшиеся тогда бурей уровня G4.

Ранее после вспышки на Солнце, произошедшей 31 мая, сообщалось, что возможны магнитные бури максимального уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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