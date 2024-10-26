Члену экипажа Crew Dragon потребовалась госпитализация после возвращения на Землю
Проблемы со здоровьем возникли у одного из американских астронавтов после возвращения на Землю космического корабля Crew Dragon, выполнявшего миссию SpaceX Crew-8. Об этом сообщает NASA.
Накануне аппарат с астронавтами Мэтью Домиником, Майклом Барраттом, Жанетт Эппс и российским космонавтом Александром Гребенкиным благополучно приводнился в штате Флорида после 232 дней на Международной космической станции (МКС).
Как отметили в NASA, вернувшихся из космоса специалистов доставили во флоридский медцентр Ascension Sacred Heart Pensacola.
«После медицинского обследования... трое членов экипажа покинули Пенсаколу и прибыли в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Единственный астронавт, который остается в медцентре, находится в стабильном состоянии под наблюдением в качестве меры предосторожности», — указали в агентстве.
Данные о состоянии или личности астронавта не приводятся в целях защиты медицинской конфиденциальности члена экипажа.
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