Члену экипажа Crew Dragon потребовалась госпитализация после возвращения на Землю

Накануне аппарат с астронавтами Мэтью Домиником, Майклом Барраттом, Жанетт Эппс и российским космонавтом Александром Гребенкиным благополучно приводнился в штате Флорида после 232 дней на Международной космической станции (МКС).

Как отметили в NASA, вернувшихся из космоса специалистов доставили во флоридский медцентр Ascension Sacred Heart Pensacola.

«После медицинского обследования... трое членов экипажа покинули Пенсаколу и прибыли в Космический центр имени Джонсона NASA в Хьюстоне. Единственный астронавт, который остается в медцентре, находится в стабильном состоянии под наблюдением в качестве меры предосторожности», — указали в агентстве.

Данные о состоянии или личности астронавта не приводятся в целях защиты медицинской конфиденциальности члена экипажа.

