«Чертовски опасная»: ВСУ пожаловались на российскую ракету
Пилоты военно-воздушных сил Украины пожаловались на российскую ракету класса «воздух-воздух» R-37M, затруднившую выполнение задач украинскими летчиками. Об этом сообщило американское издание The Drive.
Киевские силовики отметили, что это «чертовски опасное» оружие из-за необычных характеристик: ракета может уничтожить вражеский самолет на расстоянии до 300 км. Также ее можно запустить с борта истребителя, находящегося в российском воздушном пространстве.
По мнению украинского военного, при маневрировании невозможно нанести авиудар. Он назвал военные действия в воздухе по-прежнему чрезвычайно жесткими и рискованными и подчеркнул, что у летчика нет шансов выжить, если он не знает о запуске R-37M.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» российского производства вселяют ужас в военных специалистов Запада, они практически неуязвимы для западных зенитных систем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- «Чертовски опасная»: ВСУ пожаловались на российскую ракету
- Эрдоган поддержал идею гумкоридора для раненых между Украиной и РФ
- Президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard
- Главу Федерации футбола Франции отстранили после скандала с Зиданом
- В России не планируют вводить ограничения из-за коронавируса в Китае
- Путин заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем бюджету РФ
- Путин назвал стабильным состояние экономики РФ
- Путин отчитал Мантурова за нехватку заказов на самолеты
- Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за песню «Ойда»
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru