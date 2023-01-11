«Чертовски опасная»: ВСУ пожаловались на российскую ракету

Киевские силовики отметили, что это «чертовски опасное» оружие из-за необычных характеристик: ракета может уничтожить вражеский самолет на расстоянии до 300 км. Также ее можно запустить с борта истребителя, находящегося в российском воздушном пространстве.

По мнению украинского военного, при маневрировании невозможно нанести авиудар. Он назвал военные действия в воздухе по-прежнему чрезвычайно жесткими и рискованными и подчеркнул, что у летчика нет шансов выжить, если он не знает о запуске R-37M.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» российского производства вселяют ужас в военных специалистов Запада, они практически неуязвимы для западных зенитных систем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

