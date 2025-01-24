Чемезов: Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2026 году
Серийное производство российских лайнеров МС-21 планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, в текущем году должны завершиться «все сертификационные испытания», в их рамках запланировано «много полётов».
«Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заключил он.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что самолёт МС-21 российского производства может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru