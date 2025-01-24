Чемезов: Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2026 году

По его словам, в текущем году должны завершиться «все сертификационные испытания», в их рамках запланировано «много полётов».

«Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заключил он.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что самолёт МС-21 российского производства может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

