Чемезов: Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2026 году

Серийное производство российских лайнеров МС-21 планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ростех работает над самолетом нового поколения для ВКС России

По его словам, в текущем году должны завершиться «все сертификационные испытания», в их рамках запланировано «много полётов».

«Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заключил он.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что самолёт МС-21 российского производства может получить дополнительную укороченную версию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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