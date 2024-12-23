Ростех работает над самолетом нового поколения для ВКС России

ПАК ДА, проект которого держится в секрете, имеет аэродинамическую схему «летающее крыло» и будет дозвуковым. Это решение обусловлено необходимостью увеличения внутреннего пространства для полезной нагрузки и размещения оружия.

Самолет будет способен применять ракетное вооружение, не заходя в зону ПВО противника, что обеспечит улучшенную дальность полета, передает «Радиоточка НСН».

