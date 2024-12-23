Ростех работает над самолетом нового поколения для ВКС России

Госкорпорация «Ростех» продолжает разработки самолета нового поколения, сообщил «Известиям» генеральный директор компании Сергей Чемезов. Он отметил, что помимо создания нового самолета активно расширяется производственная и испытательная база.

По словам эксперта Дмитрия Корнева, расширение базы связано с реконструкцией производства на Казанском авиазаводе, подготовкой к производству самолетов ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса дальней авиации, создаваемого для ВКС России. Также будет создана стендовая база для испытаний новых авиатехнических решений.

ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

ПАК ДА, проект которого держится в секрете, имеет аэродинамическую схему «летающее крыло» и будет дозвуковым. Это решение обусловлено необходимостью увеличения внутреннего пространства для полезной нагрузки и размещения оружия.

Самолет будет способен применять ракетное вооружение, не заходя в зону ПВО противника, что обеспечит улучшенную дальность полета, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ВКС РФРостех

Горячие новости

Все новости

партнеры