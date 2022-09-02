Чекунков: «Аврора» получит четыре импортозамещенных SSJ100

На самолетах будут установлены российские двигатели ПД-8. Лайнеры приобретут по схеме финансового лизинга через ГТЛК, которая напрямую закупит Superjet с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст по льготной ставке «Авроре».

Как отметил Чекунков, контракт будет подписан в ближайшее время. Также отмечается, что «Аврора» планирует запустить еще 75 льготных социальных рейсов в ближайшие два года.

Напомним, первый полет полностью отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) состоится в середине 2023 года.

