Чекунков: «Аврора» получит четыре импортозамещенных SSJ100
Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» до конца 2024 года будет поставлено четыре импортозамещенных лайнера Sukhoi Superjet 100, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.
На самолетах будут установлены российские двигатели ПД-8. Лайнеры приобретут по схеме финансового лизинга через ГТЛК, которая напрямую закупит Superjet с использованием средств Фонда национального благосостояния и передаст по льготной ставке «Авроре».
Как отметил Чекунков, контракт будет подписан в ближайшее время. Также отмечается, что «Аврора» планирует запустить еще 75 льготных социальных рейсов в ближайшие два года.
Напомним, первый полет полностью отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) состоится в середине 2023 года.
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