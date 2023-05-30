Частная ракета с многоразовой ступенью создаётся в РФ

Успех операции зависит от разрабатываемых сейчас метановых двигателях. Именно этот газ в качестве топлива позволяет добиться повторного использования ступеней. Cosmos - двухступенчатая ракета-носитель, предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня в Китае космический корабль «Шэньчжоу-16» с тайконавтами стартовал к орбитальной станции КНР «Тяньгун» с космодрома на северо-западе страны.

