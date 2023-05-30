Частная ракета с многоразовой ступенью создаётся в РФ
Российская частная космическая компания SR Space работает над системой возврата на Землю первой ступени ракеты-носителя Cosmos. О таких перпективах сообщил «Интерфаксу» глава предприятия Олег Мансуров.
Он уточнил, что пока речь идёт о геофизической ракете. Предполагается, что она будет приземляется посредством парашюта. Однако далее в разработке находится ракета-носителе Cosmos - орбитального класса. В случае с ней возможен возврат первой ступени.
Успех операции зависит от разрабатываемых сейчас метановых двигателях. Именно этот газ в качестве топлива позволяет добиться повторного использования ступеней. Cosmos - двухступенчатая ракета-носитель, предназначена для выведения на целевую орбиту малых космических аппаратов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня в Китае космический корабль «Шэньчжоу-16» с тайконавтами стартовал к орбитальной станции КНР «Тяньгун» с космодрома на северо-западе страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru