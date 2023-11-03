Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» передали другим перевозчикам

Решение действует до подписания перевозчиком договора с Национальной лизинговой компанией. После этого решение о возвращении допусков будет рассмотрено в течение двух дней, уточнили в Росавиации.

12 сентября следовавший из Сочи в Омск пассажирский самолет «Уральский авиалиний» совершил посадку в поле вблизи населенного пункта Каменка в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

В конце августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, экстренно сел в Минеральных Водах, напоминает «Радиоточка НСН».

