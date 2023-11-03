Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» передали другим перевозчикам
У авиакомпании «Уральские авиалинии» заберут часть допусков к международным полетам, передает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.
Решение действует до подписания перевозчиком договора с Национальной лизинговой компанией. После этого решение о возвращении допусков будет рассмотрено в течение двух дней, уточнили в Росавиации.
12 сентября следовавший из Сочи в Омск пассажирский самолет «Уральский авиалиний» совершил посадку в поле вблизи населенного пункта Каменка в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.
В конце августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, экстренно сел в Минеральных Водах, напоминает «Радиоточка НСН».
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