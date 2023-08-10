Буровая установка «Луны-25» проанализирует состав почвы и другие компоненты
Специальная буровая установка межпланетной автоматической станции «Луна-25» заглубится в поверхность спутника Земли и проанализирует состав почвы, а также другие компоненты. Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко в интервью RT.
«Эта "Луна" от предыдущей отличается своей, собственно, научной программой. Потому что здесь на борту у нас идет специальная буровая установка, которая на 40 см заглубится в поверхность Луны, соберет и проанализирует на борту состав почвы и другие компоненты», — рассказал Блошенко.
Станция отправит полученные на Землю. Кроме того, «Луна-25» проанализирует радиационную, электромагнитную, пылевую обстановку на поверхности небесного тела.
Александр Блошенко добавил, что главной задачей миссии являются поиск и точный элементный анализ воды.
Станция «Луна-25» 11 августа впервые в истории России отправится на Южный полюс небесного тела в поисках воды. RT покажет прямую трансляцию пуска с космодрома Восточный и проведет специальный прямой эфир.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru