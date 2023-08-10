Буровая установка «Луны-25» проанализирует состав почвы и другие компоненты

«Эта "Луна" от предыдущей отличается своей, собственно, научной программой. Потому что здесь на борту у нас идет специальная буровая установка, которая на 40 см заглубится в поверхность Луны, соберет и проанализирует на борту состав почвы и другие компоненты», — рассказал Блошенко.

Станция отправит полученные на Землю. Кроме того, «Луна-25» проанализирует радиационную, электромагнитную, пылевую обстановку на поверхности небесного тела.

Александр Блошенко добавил, что главной задачей миссии являются поиск и точный элементный анализ воды.

Станция «Луна-25» 11 августа впервые в истории России отправится на Южный полюс небесного тела в поисках воды. RT покажет прямую трансляцию пуска с космодрома Восточный и проведет специальный прямой эфир.

