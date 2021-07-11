Британский миллиардер Брэнсон отправился в космос с задержкой на 1,5 часа

Владелец космической компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон с опозданием на полтора часа отправился в космический полет. На сайте компании Virgin Galactic и в соцсетях ведется прямая трансляция.

Компания откладывала старт суборбитального полета корабля Unity с основателем на борту на полтора часа. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Брэнсон отправится в космос раньше Безоса

Virgin Galactic сослалась на погодные условия, перенеся ранее запланированный старт.

«Но мы на пути к полету сегодня!», - подчеркнули в компанииc.

Напомним, 70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико. Также в состав экипажа вошли три астронавта Virgin Galactic: экс-сотрудница НАСА Бет Мозес, инженер Колин Беннет и 33-летняя индианка Сырыша Бандла.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолетыВеликобританияМиллиардерыКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры