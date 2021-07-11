Британский миллиардер Брэнсон отправился в космос с задержкой на 1,5 часа

Владелец космической компании Virgin Galactic британский миллиардер Ричард Брэнсон с опозданием на полтора часа отправился в космический полет. На сайте компании Virgin Galactic и в соцсетях ведется прямая трансляция.

Компания откладывала старт суборбитального полета корабля Unity с основателем на борту на полтора часа. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.