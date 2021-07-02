Брэнсон отправится в космос раньше Безоса
Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля, говорится в сообщении компании Virgin Galactic в Twitter, которая принадлежит миллиардеру.
Таким образом, он обгонит богатейшего человека в мире, и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.
На видеоролике в заявлении Virgin Galactic представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, среди которых и Брэнсон.
Тем временем, Безос намерен отправится в космос 20 июля. На платформе change.org собираются подписи под петицией, чтобы не позволить миллиардеру вернуться из его предстоящего полета.
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