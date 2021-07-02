Брэнсон отправится в космос раньше Безоса

Таким образом, он обгонит богатейшего человека в мире, и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

На видеоролике в заявлении Virgin Galactic представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, среди которых и Брэнсон.

Тем временем, Безос намерен отправится в космос 20 июля. На платформе change.org собираются подписи под петицией, чтобы не позволить миллиардеру вернуться из его предстоящего полета.

