Брэнсон отправится в космос раньше Безоса

Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля, говорится в сообщении компании Virgin Galactic в Twitter, которая принадлежит миллиардеру.

Более 80 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы оставить миллиардера Безоса в космосе

Таким образом, он обгонит богатейшего человека в мире, и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

На видеоролике в заявлении Virgin Galactic представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, среди которых и Брэнсон.

Тем временем, Безос намерен отправится в космос 20 июля. На платформе change.org собираются подписи под петицией, чтобы не позволить миллиардеру вернуться из его предстоящего полета.

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ФОТО: twitter.com
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