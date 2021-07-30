Британия обвинила Россию и Китай в военной активности в космосе

Действия России и Китая в космосе угрожают объектам других стран, заявил глава британских ВВС Майк Уигстон в интервью The Daily Telegraph.

По его словам, спутники Москвы и Пекина летают в непосредственной близости от космических аппаратов других стран, что может указывать на сбор разведывательных данных.

Уигстон также не исключил конфликтов в космосе в будущем.