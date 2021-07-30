Британия обвинила Россию и Китай в военной активности в космосе
Действия России и Китая в космосе угрожают объектам других стран, заявил глава британских ВВС Майк Уигстон в интервью The Daily Telegraph.
По его словам, спутники Москвы и Пекина летают в непосредственной близости от космических аппаратов других стран, что может указывать на сбор разведывательных данных.
Уигстон также не исключил конфликтов в космосе в будущем.
Глава ВВС уверен, что Россия запустила целый ряд спутников, который обладают характеристиками оружия и отрабатывают маневры для уничтожения другого спутника.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» 24 ноября запустит к Международной космической станции узловой модуль «Причал». Как написал в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, этот модуль позволит «расширить возможности стыковок» кораблей с МКС, в том числе корабля «Орел», предназначенного для доставки людей и грузов за пределы околоземной орбиты.
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