Борисов: «Роскосмос» форсировал работы по созданию РОС

В «Роскосмосе» принято решение форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации Юрия Борисова.

Борисов: российская орбитальная станция может быть переименована после завершения проектирования

«Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции», — сказал он.

Ранее Россия приступила к проектированию новой отечественной орбитальной станции. При этом до введения ее в эксплуатацию РФ продолжит использовать МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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