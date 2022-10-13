Борисов: «Роскосмос» форсировал работы по созданию РОС

«Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции», — сказал он.

Ранее Россия приступила к проектированию новой отечественной орбитальной станции. При этом до введения ее в эксплуатацию РФ продолжит использовать МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

