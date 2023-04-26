Борисов: ракетно-космическая отрасль России стареет

О старении российской ракетно-космической отрасли заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

По его словам, для её обновления необходимо привлекать талантливую молодежь.

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Борисов пообещал направить молодые кадры на реализацию сразу нескольких инновационных проектов, в том числе по созданию многоспутниковой группировки.

Он также проинформировал о ходе работы над российской сверхтяжелой ракетой. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что обязательным условием, поставленным перед разработчиками, стала возможность многоразового использования носителя, поскольку это заметно снизит расходы на пусковые услуги.

Ранее, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что строительство Российской орбитальной станции завершится в 2032 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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