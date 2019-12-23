Военный эксперт: Наша самолёты шестого поколения скоро взлетят в небо

Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году. Об этом командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил в интервью «МК». По его словам, самолет будет беспилотным и дозвуковым, то есть в заданных условиях его полетная скорость не будет превышать скорость звука.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заверил, что говорить за 20 лет о следующем поколении авиации «абсолютно нормально».

«Сегодняшний временной лаг создания самолета нового поколения – это как раз примерно 15-20 лет. Самолет пятого поколения мы примерно так и делали. Затянули, правда, потому что Россия находилась после 1991 года в громадном падении. Даже у такой развитой страны как США уходит 10-15 лет. Самолеты пятого поколения сегодня абсолютная реальность. Проведены тендеры, начаты закупки. Более того, идет уже совершенствование самолета пятого поколения: создан новый двигатель, который его окончательно выводит в передовые самолеты. Сколько их будет закуплено – это уже вопрос экономики и финансов. Но что как минимум два полка их появится в ближайшие пять-шесть лет – это уже ясно», - пояснил он.