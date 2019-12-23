Военный эксперт: Наша самолёты шестого поколения скоро взлетят в небо
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН заверил, что говорить сейчас о следующем поколении авиации «абсолютно нормально».
Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году. Об этом командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил в интервью «МК». По его словам, самолет будет беспилотным и дозвуковым, то есть в заданных условиях его полетная скорость не будет превышать скорость звука.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заверил, что говорить за 20 лет о следующем поколении авиации «абсолютно нормально».
«Сегодняшний временной лаг создания самолета нового поколения – это как раз примерно 15-20 лет. Самолет пятого поколения мы примерно так и делали. Затянули, правда, потому что Россия находилась после 1991 года в громадном падении. Даже у такой развитой страны как США уходит 10-15 лет. Самолеты пятого поколения сегодня абсолютная реальность. Проведены тендеры, начаты закупки. Более того, идет уже совершенствование самолета пятого поколения: создан новый двигатель, который его окончательно выводит в передовые самолеты. Сколько их будет закуплено – это уже вопрос экономики и финансов. Но что как минимум два полка их появится в ближайшие пять-шесть лет – это уже ясно», - пояснил он.
Так что говорить о самолете шестого поколения совершенно нормально, на его взгляд.
«О нем говорится уже минимум 10 лет. По крайней мере, его основной облик, каким он должен быть, уже сформирован. Это должен быть беспилотный самолет. Фактически, произойдет слияние двух классов – беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас несут вспомогательные функции, и ударной авиации, которая сейчас вся пилотируемая. Как пример, у нас уже есть беспилотный аппарат "Охотник", который по многим параметрам является самолетом шестого поколения. В создании бомбардировщика шестого поколения, не думаю, что у нас возникнуть какие-то непреодолимые трудности. Работа бомбардировщика отличается от истребителя, для которого существует понятие маневренного воздушного боя. Бомбардировщики летят по маршрутам, атакуют цели, которые в них заранее заложены или вводятся в ходе полета. Это вполне по силам нашим современным машинам», - заключил Шурыгин.
Напомним, сейчас ведутся работы по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) - стратегического бомбардировщика пятого поколения. Также продолжается модернизация бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы. ПАК ДА должен поступить на вооружение российской армии до конца 2027 года.
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