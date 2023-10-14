Более 25 рейсов задерживают в московских аэропортах

Во «Внуково» задержали пять рейсов, три отменили, в «Домодедово» задержано 10 рейсов, четыре отменено, еще 11 рейсов задерживаются в «Шереметьево» по данным на 11:00 субботы.

Причины задержек и отмен рейсов не сообщают, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что багажные ленты на регистрации не работали в столичном аэропорту «Внуково». Проблема сохранялась в течение нескольких часов. Как позже сообщили в пресс-службе аэропорта, в системе выдачи и приема багажа «Внуково» произошли технические неполадки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



