Более 25 рейсов задерживают в московских аэропортах

Пассажиры 26 рейсов не могут вылететь из московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» – рейсы задерживают. Также семь рейсов отменили, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» 14 октября.

Аэропорт Внуково восстановил работу после временных ограничений

Во «Внуково» задержали пять рейсов, три отменили, в «Домодедово» задержано 10 рейсов, четыре отменено, еще 11 рейсов задерживаются в «Шереметьево» по данным на 11:00 субботы.

Причины задержек и отмен рейсов не сообщают, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что багажные ленты на регистрации не работали в столичном аэропорту «Внуково». Проблема сохранялась в течение нескольких часов. Как позже сообщили в пресс-службе аэропорта, в системе выдачи и приема багажа «Внуково» произошли технические неполадки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Задержка РейсовВнуково АэропортШереметьевоДомодедово

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