Boeing не планировал ликвидировать ошибку системы 737 MAX до 2020 года

Сообщалось, что ошибка стала причиной того, что в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги. Неисправность датчиков угла атаки могла привести к включению системы MCAS. Уточняется, что сбой в этой системе мог привести к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии, пишет RT.

Кроме того, известно, что об этих неисправностях компании Boeing стало известно еще два года назад. Об этом сообщили конгрессмены Питер ДеФазио и Рик Ларсен.

Ранее сообщалось, что власти Китайской Народной Республики приняли решение о временной приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии. Говорить о ненадежности самолета Boeing 737 Max 8 пока не стоит, заявил в связи с этим в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак

