Бизнес-авиация сможет выполнять рейсы в Великобританию по разрешению федерального оперштаба

Бизнес-джеты смогут выполнять авиаперевозки в Великобританию только по разрешению федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ограничении авиасообщения с Соединённым Королевством в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Росавиация проинформировала отечественные и зарубежные авиакомпании о запрете регулярных и грузопассажирских перелётов. Ограничения вступают в силу с полуночи 22 декабря и будут действовать до полуночи 29 декабря.

Отмечается, что в период ограничений все разрешения на регулярные и нерегулярные рейсы отозваны.

