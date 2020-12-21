Бизнес-авиация сможет выполнять рейсы в Великобританию по разрешению федерального оперштаба
Бизнес-джеты смогут выполнять авиаперевозки в Великобританию только по разрешению федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Ранее в понедельник оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ограничении авиасообщения с Соединённым Королевством в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает Ura.ru.
Кроме того, Росавиация проинформировала отечественные и зарубежные авиакомпании о запрете регулярных и грузопассажирских перелётов. Ограничения вступают в силу с полуночи 22 декабря и будут действовать до полуночи 29 декабря.
Отмечается, что в период ограничений все разрешения на регулярные и нерегулярные рейсы отозваны.
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