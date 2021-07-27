Безос предложил NASA $2 млрд
Миллиардер Джефф Безос, который также является главой аэрокосмической компании Blue Origin, предложил главе администрации NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании 2 млрд долларов, чтобы покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.
Взамен Безос рассчитывает на участие Blue Origin в программе, следует из открытого письма самого богатого человека в мире. Компания просит заключить с ней контракт на создание посадочного модуля на водороде, который можно добывать на Луне, и может быть доставлен на разных ракетах-носителях. Расходы на разработку в 1 млрд долларов Blue Origin также возьмет на себя.
В апреле 2021 года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания миллиардера Илона Маска SpaceХ. После этого Blue Origin подала протест в связи с выбором NASA компании SpaceX для отправки человека на Луну.
После этого NASA приняло решение о приостановке действия контракта с SpaceX. Проект лунной программы Artemis был анонсирован в 2019 году. Первый этап программы, согласно которому планируется беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, должен состояться в 2021 году.
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